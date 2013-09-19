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رامي عيّاش من أكثر النجوم أناقة في العالم العربي

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رامي عيّاش من أكثر النجوم أناقة في العالم العربي رامي عيّاش من أكثر النجوم أناقة في العالم العربي

عرف النجم الشاب رامي عيّاش بأناقته واختياره الجيّد لإطلالاته دوماً حتى استحق أن نعطيه لقب النجم الأكثر أناقة في العالم العربيّ.
يفضِّل عيّاش اختيار البدلات الرسميَّة غالباً مع قميص رسميّ أو "تي شيرت" عادي لتكون إطلالته بسيطة وغير متكلِّفة, كما لاحظنا عشقه للون الأبيض بحيث اعتمد في كثير من إطلالاته الجاكيت الرسميّ بهذا اللون.
فإن أردت عزيز الرجل محاكاة إطلالات رامي عيّاش ننصحك بارتداء الجاكيت الرسميّ مع الجينز في الأيّام العاديَّة، وبدلة كاملة في المناسبات الخاصَّة.
يذكر أنَّ النجم رامي عيّاش احتفل مؤخراً بزفافه من الجميلة داليدا سعيد، وقد بدا العروسان في غاية الجمال، حيث ارتدت داليدا فستاناً أبيض صممته بنفسها، وتأنَّق رامي عيّاش ببدلة سوداء رسميَّة رائعة.

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سيدتي