أسبوع ميلان ..ساخناً منذ اليوم الأول

أسبوع "ميلان" هو الحدث الذي لا يُمكن أن يغفله أيّ متابع للموضة، باعتباره واحداً من أربعة أسابيع للموضة معترف بها عالميّاً، كما أنّه الأسبوع الذي يقدّم ثياباً واكسسوارات من أجل أن تلبسها المرأة وتُنعش بها دولاب ثيابها؛ فلا وقت في هذا الأسبوع لعروض فانتازيّة للفرجة، أو استعراض للألوان والموسيقى، من دون أيّ هدف محدّد. من هنا، تأتي أهميّته، وعلى هذا الأساس وضع بصمته الخاصّة في الأسواق العالمية، تُساعده في هذا بالتأكيد مجموعة كبيرة من دور الأزياء التي تملأ السمع والبصر. وكما هو المعتاد، فإنّ التوقعات تؤكّد بأنّ هذا الأسبوع سيكون ساخناً وواعداً، على مدى أيّامه الخمسة، التي يتقاسمها أربعة وسبعون مصمماً، يغطّون عشرات العروض، في الوقت الذي تكون المدينة فيه مزدحمة إلى حدّ الاختناق في ساعات العرض التي تبدأ عند السّاعة التاسعة والنصف صباحاً، وتنتهي عند الساعة الثامنة مساءً.

وفي متابعتنا لليوم الأول من هذا الأسبوع، وحضورنا بعض عروضه العشرة، يمكن أن نتوقف عند ثلاثة منها، هي: أولاً عرض دار Gucci، التي أضاءت الأسبوع بمجموعةٍ، فاجأت فيها المصمّمة "فريدا جيانيني" كلّ صناع الموضة، حيث ملأت المنصة بثياب واكسسوارات فيها كثير من اللمحات الرياضيّة، إلى الحدّ الذي دفع النقاد إلى القول بأنّها مجموعة "شبابيّة بشكل هجوميّ". وقد استخدمت المصمّمة كثيراً من التزيينات البراقة والخامات التي تتدرّج من الشفّافة إلى المعتمة، مع الجنوح إلى الألوان الداكنة والتركيز بشكل خاصّ على اللون الأسود. كما قدّمت أيضاً مجموعة من قمصان الـ"تي شيرت" المرسومة بألوان ميتاليكيّة. من جهتها، قدّمت المصمّمة الإيطاليّة Alberta Ferretti مجموعة تعتمد أساساً ديناميكة الأنسجة اللماعة والتزيينات والتطريزات الملوّنة التي تذكّرنا بالريف الإيطالي، خاصّة مع استخدام الخامات البيضاء. وأخيراً، قدّمت دار Dsquared2 للثنائي "دن" و"دان" مجموعة غارقة بالألوان والخطوط المرحة التي تذكّرنا برحلات الخمسينات، حيث النظارات اللمّاعة وقبّعات الشّمس الملونة والاكسسوارات المستوحاة من ألوان فاكهة الصيف.

وإليك جانباً من عروض اليوم الأول الذي كان ساخناً ودسماً على غير ما اعتادت عليه أسابيع الموضة التي عادة ما تبدأ بالمقبّلات الخفيفة: