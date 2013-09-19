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التوتر النفسى سبب رئيسى للإصابة بالقولون العصبى

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التوتر النفسى سبب رئيسى للإصابة بالقولون العصبى التوتر النفسى سبب رئيسى للإصابة بالقولون العصبى

تمر بفترة صعبة تزيد فيها التوترات نظرا لحالة الاحتقان المستمرة فى الشارع من أحداث عنف وقتل شبة يومى، مما يؤثر على الحالة النفسية للمواطنين، إضافة لما يعانونه أيضا من مشاكل أسرية ومتطلبات الحياة المتزايدة، مما يزيد من نسبة الإصابة بالقولون العصبى كما قال الدكتور جمال غانم استشارى الكبد والجهاز الهضمى، مشير إلى أن القولون العصبى هو مرض العصر وهو مرض مزمن يرتبط أساسا بالحالة النفسية للمريض ونوعية الطعام الذى يتناوله.

وأكد أن التوتر العصبى من أهم أسباب الإصابة بالقولون العصبى وما ينتج عنه من آلام حادة بالبطن، كذلك فإن تناول الأطعمة المليئة بالتوابل والبهارات والأطعمة المسببة للانتفاخ والغازات، مثل البصل والفول والعدس وتناول الطعام قبل مواعيد النوم مباشرة، يزيد من احتمالية الإصابة بالقولون العصبى، إضافة إلى التدخين بكافة أنواعه.
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