تلقي اللواء “إبراهيم هديب” مدير امن بنى سويف إخطار من العميد “سامى توفيق” مدير ادارة شرطة النجدة و تأمين الطرق ببنى سويف، يفيد بحدوث تصادم مروع بالطريق الصحراوي الشرقى امام مصنع و قرية غياضة بين سيارة ميكروباص تحمل رقم لوحات 103050 أجرة بنى سويف والسيارة” 9257 و.د.ا” نقل.

تبين من التحريات التى قادها العميد “زكريا ابوزينه” مدير المباحث الجنائية ان السيارة الميكروباص كانت فى طريقها الى بنى سويف قادمة من الإتجاه الجنوبي للمحافظة، و نتيجة للسرعة الزائدة و محاولة تخطى السائق للسيارات القادمة و انفجار الإطار الامامى للسيارة، اصطدمت بالسيارة النقل القادمة من بحري، مما نتج عنه مصرع سائق الميكروباص “احمد جمعه عيد محمد” 18سنه و المقيم بقرية دموشيا مركز بنى سويف.

و أيضا “محمد عيد كيلانى” 18سنه عامل، و “على صلاح شحاتة” 19سنه عامل، و إصابة كلا من “محمد سيد حسن” 28سنه، و “محمد سيد تمام” 23سنه، و “محمد احمد قرني” 20سنه، و “علاء احمد قرنى” 14سنه، و “إبراهيم قرنى” 25سنه.

و جميعهم مقيمون بقرية دموشيا مركز بنى سويف، حيث تم نقل الجثث الى ثلاجة المشرحة لحين صدور قرار النيابة بالمعاينة للحادث ونقل المصابين الى مستشفى بنى سويف العام بسيارات الإسعاف بحالة خطيرة لتلقى العلاج.

و أخطرت النيابة العامة برئاسة المستشار “محمد بسيونى” المحامى العام لنيابات بنى سويف التى قررت فتح التحقيق فى الحادث و بسؤال المصابين فورتماثلهم للشفاء وسرعة ضبط سائق النقل وإحضاره لسؤاله وتولت التحقيق فى الحادث.