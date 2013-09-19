الجيش السوري الحر: شعبنا لن يرتعد من مواجهة تنظيمات أجنبية دخيلة على البلد

كتب : أ ش أ منذ 10 دقائق

قال المنسق الإعلامي والسياسي للجيش السوري الحر لؤي المقداد، إن "الشعب السوري الذي واجه وبكل شجاعة وقوة الجيش النظامي بكل عتاده العسكري وعدده الكبير وتجهيزه الكامل، لن يرتعد من مواجهة التنظيمات الأجنبية الدخيلة على سوريا"، في إشارة لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" والمرتبط بتنظيم القاعدة.

وأكد المقداد، في اتصال هاتفي من إسطنبول لقناة "العربية الحدث" اليوم، أن الجيش السوري الحر يتعامل بأقصى درجات ضبط النفس منذ اليوم الأول مع ما يقوم به مقاتلو تنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" داخل سوريا من أعمال غير مفهومة، إلا أن الوضع تغير تماما بعد قيامهم باقتحام بلدة أعزاز الحدودية الأمر الذي يمثل منعطفا أخيرا يوضح الأجندة المخفية لتلك الجماعات والتي باتت أكثر وضوحا الآن.