تحليل مصور – تعرف على المدافع محمد صلاح أمام تشيلسي

لا يكتفي بالركض للأمام، بصناعة الفرص، وبالتسديد والتسجيل.. بل وأيضا يستطيع محمد صلاح أن يدافع عن بازل، حتى لو كان الخصم بقوة تشيلسي.

صلاح كان النجم الأبرز لمباراة بازل في فوز الفريق السويسري على مضيفه الإنجليزي الشهير تشيلسي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

النجم لأنه سجل هدف بازل الذي اقتنص به الفريق ثلاث نقاط ثمينة من ملعب ستامفورد بريدج في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وكذلك النجم لأنه قدم أدوارا متنوعة بين الدفاع، ومنع أشلي كول الظهير الأيسر لتشيلسي من التقدم.

ويقدم FilGoal.com 3 صور تستعرض جهود محمد صلاح دفاعيا خلال موقعة تشيلسي والمنتصر بازل.

1) استرجاع الكرة

في ثلاث مناسبات مختلفة، نجح محمد صلاح في استرجاع الكرة من تشيلسي بتدخل حاسم مميز.

حاول صلاح 4 مرات أن يمنع تشيلسي من الخروج في هجمة منظمة، وقد نجحت محاولاته 3 مرات وهو معدل مميز للاعب دوره هجومي في الأساس.

فصلاح حين يخسر بازل الكرة، يتحول لعمق الملعب في المعتاد منتظرا أن يكون محطة لعب أساسية في هجمات فريقه المرتدة.

لكن أمام تشيلسي، كذلك كان صلاح حريصا على تأمين الجبهة التي يلعب فيها، وهو ما ظهر في تلك الأرقام.

2) حائط صد

وبخلاف استخلاص الكرة من الخصم، نجح صلاح في منع تشيلسي من التصويب على مرمى بازل مرة.

فمع مرور الوقت وفشل تشيلسي في تهديد مرمى بازل، بدأ البلوز في اختبار حل التصويب عن بعد.

لكن صلاح كان أحد الحوائل التي منعت تلك الكرات من تهديد مرمى بازل كثيرا.

3) تدخل

ومع 3 استخلاصات مباشرة ناجحة، كان لمحمد صلاح إسهاما أيضا في قراءة هجمات تشيلسي.

فقد منع لاعب المقاولون العرب السباق تمريرة لتشيلسي من التحول إلى هجمة خطرة بالوقوف أمامها وتحويلها لهجمة لبازل.