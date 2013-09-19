السبت.. إيطاليا تحسم ملف استئناف رحلاتها السياحية إلى مصر

كتب : صالح إبراهيم وعبده أبوغنيمة منذ 57 دقيقة

قال خالد أبوبكر رئيس مجلس الأعمال المصري الإيطالي، إن عددا كبيرا من شركات السياحة الإيطالية أبدى رغبته في العودة إلى مصر مجددا، مدعوما بحالة الاستقرار النسبي التي تشهدها البلاد.

وأضاف أبوبكر لـ"الوطن" أن الحكومة الإيطالية ستحسم ملف عودة السياحة إلى مصر السبت المقبل، بعد أن أصدرت سابقا قرارا بحظر السياحة للقاهرة عقب 30 يونيو، موضحا أن زيارة وفد إيطالي يضم أفرادا من الحكومة والقطاع الخاص للقاهرة في أكتوبر المقبل، سيسهم في توضيح الصورة بشأن مناخ الاستثمار في مصر، والجهود المبذولة لاستعادة الأمن والاستقرار، مؤكدا أن الأولوية لدى مجلس الأعمال تشجيع جذب السياحة والاستثمارات الإيطالية واستعادة الاستقرار؛ لطمأنة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

ومن جهته، أوضح علي غنيم عضو اتحاد الغرف السياحية، أن هدوء الأوضاع حاليا يدعم قرار الإيطاليين رفع حظر السفر إلى مصر، وهو ما سيتبعه قرار مماثل من الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى أن كسر شركة روسية قرار بلادها وتسيير رحلات إلى شرم الشيخ، يؤكد أن السياحة في طريقها للعودة إلى معدلاتها الطبيعية، في ظل رغبة العديد من الوكالات في زيادة أعداد سائحيها إلى مصر.

وأضاف محفوظ علي وكيل أول وزارة السياحة، أن اليوم سيشهد زيارة وفد من الخارجية الروسية وخبراء أمنيين روس لتفقد الأوضاع السياحية والأمنية بمحافظة البحر الأحمر، يعقب ذلك رفع الحظر عن السفر إلى مصر.

ونقلت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية عن الخبير السياحي جيورجي ميرسكي، قوله إن "المناطق السياحية المصرية آمنة تماما الآن"، ولا شيء يهدد وجود السياح هناك.