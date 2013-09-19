سفارة مصر في تايلاند تنجح في إطلاق سراح مواطن مصري

كتب : أكرم سامي منذ 26 دقيقة

قامت السفارة المصرية في بانكوك خلال الأسابيع القليلة الماضية بمتابعة إجراءات إطلاق سراح مواطن مصري يقضي عقوبة السجن في تايلاند بسبب اتهامه بالاتجار بالمخدرات، حيث نجحت السفارة عبر اتصالاتها مع السلطات المعنية في الحصول على موافقة لإطلاق سراح المواطن شريطة قيامه بمراجعة إدارة السجن شهريًا لحين انتهاء مدة العقوبة في فبراير 2016.

من جانبه، صرح المستشار حاتم النشار، القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة مصر في بانجكوك أن السفارة كانت قد أجرت عدداً من الاتصالات واللقاءات مع مسئولي سجن بانجكوك للموافقة على منح المواطن المصري "إطلاق سراح مشروط" بعد قضائه ثلثي مدة العقوبة المقررة.

كما أكد أن السفارة تقوم بمتابعة أحوال الجالية المصرية في تايلاند وترتيب زيارات دورية إلى السجون، وتنتهج السفارة سياسة الباب المفتوح في تقديم الخدمات لأبناء الجالية وفي حل مشاكل المصريين سواء المقيمين أو غير المقيمين القادمين بغرض التجارة أو السياحة.