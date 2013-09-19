دراج: حديث عمرو موسى عن السيسي "نفاق سياسي".. وعلى أعضاء "الـ50" أن يكونوا محايدين

القيادي السابق بحزب الدستور: السيسي سجل اسمه في التاريخ.. لكن توليه منصب الرئيس قد يؤذيه أكثر مما يفيده

كتب : مروة مدحت منذ 6 دقائق

قال الدكتور أحمد دراج القيادي السابق بحزب الدستور، إن تصريحات عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور، عن أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، سيكون الرئيس المقبل لمصر بالتفويض الشعبي، هي محاولة لإحراج وزير الدفاع سياسيا، وهي كذلك نوع من النفاق السياسي.

وأكد دراج لـ"الوطن" أن أي عضو في لجنة الخمسين يجب ألا يُدلي بتصريحات عن الحياة السياسية، لأنه يجب أن يكون في موقف محايد من جميع القوى المتواجدة الآن في الساحة السياسية، ولا يرجح كفة أحد عن الآخر، حتى لا يعطي فرصة للجماعات الإسلامية لنشر أن السيسي هو من جاء به رئيسا للجنة، كي يصل لرئاسة الجمهورية.

وأضاف القيادي السابق بحزب الدستور أن السيسي سجل اسمه في التاريخ، لكن توليه منصب الرئيس "قد يؤذيه أكثر مما يفيده"، لأن مصر تمر بمرحلة متخبطة، وقد يستغل البعض وصوله للرئاسة لتأكيد أنه ساعد الشعب منذ بداية مظاهرات 30 يونيو حتى يصل إلى هذا المنصب.