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الاعتداء على ابنة “تونى بلير” رئيس وزراء بريطانيا السباق

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الاعتداء على ابنة “تونى بلير” رئيس وزراء بريطانيا السباق الاعتداء على ابنة “تونى بلير” رئيس وزراء بريطانيا السباق

تعرضت كاثرين بلير ابنة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ومبعوث الرباعية الدولية توني بلير لمحاولة اعتداء من قبل لصوص قرب منزلها،حسبما كشفت مواقع إخبارية بريطانية اليوم الخميس.
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وبحسب المصادر كانت كاثرين بلير (29 عاما) تسير برفقة صديقها بالقرب من منزلها في ماريلبون وسط لندن، حين اقترب منهما رجلان أحدهما يحمل سلاحا، وطلبا منهما نقودا ومجوهرات غير أن اللصين لاذا بالفرار بعد قليل ولم تتعرض بلير وصديقها لأي أذى.

وكانت كاثرين بلير قد أمضت نهاية الأسبوع عند والديها توني وشيري بلير في باكنجهام شاير لحضور حفل زفاف شقيقها ايوان بلير.

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