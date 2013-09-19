تعاون بين محافظة السويس وقوات الدفاع الشعبى والعسكرى

استقبل اللؤاء العربى السروى محافظ السويس اللؤاء سيد عبد الهادى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالقوات المسلحة .

وفى اللقاء اشاد المحافظ بدور قوات الدفاع الشعبى والعسكرى في الحفاظ على الأ من مشيراً إلي ضرورة التعاون بين الأجهزة والقطاعات المختلفة بمحافظة السويس وبين أجهزة الدفاع الشعبى والعسكرى.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى اللؤاء سيد عبد الهادى أن الزيارة تأتي في إطار المرور الدورى علي المحافظات ولقاء المحافظين وتفقد احوال الدفاع الشعبى والتنسيق والتعاون المستمر بين الأجهزة المختلفة والمحافظة ومديرية الأمن .

حضر اللقاء المهندس محمد مرسى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء عادل ابو حديد رئيس حى عتاقة.