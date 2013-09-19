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الإمارات تورد وقودا لمصر بـ360 مليون دولار

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الإمارات تورد وقودا لمصر بـ360 مليون دولار الإمارات تورد وقودا لمصر بـ360 مليون دولار

قال طارق الملا، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الإمارات وردت وقود بقيمة 360 مليون دولار (2.48 مليار جنيه) لمصر حتى الآن، من إجمالى مساعدات نفطية بمليار دولار، تعهدت بها الإمارات لمصر مطلع يوليو الماضى.

وأضاف الملا فى اتصال هاتفى لوكالة الأناضول للأنباء :" هذه القيمة تمثل واردات نحو 12 شحنة متنوعة من السولار والبنزين والمازوت وصلت للموانئ المصرية منذ منتصف يوليو الماضى.

وقال: "نتوقع الوفاء بكل الكميات المطلوبة من الجانب الإماراتى قبل نهاية العام الجارى.

وأعلنت كل من والإمارات والكويت، فى أعقاب عزل الجيش المصرى الرئيس محمد مرسى فى الثالث من يوليو الماضى، عن تقديم مساعدات لمصر بقيمة 12 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار فى صورة مساعدات نفطية.

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مصر 365

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