لجنة اختيار مدراء أمن جامعة الأزهر تجتمع لبحث استعدادات بدء الدراسة

تواصل لجنة اختيار مدراء أمن جامعة الأزهر الفرعين وأفراد العمل بأمن الجامعة، أعمالها برئاسة الدكتور إبراهيم الهدهد وعضوية نواب رئيس الجامعة للأفرع حيث اجتمعت اللجنة منذ قليل، سعياً لإنهاء أعمالها قبل بدء الدراسة وتدريب الأفراد وتعريفهم بطبيعة العمل بالجامعة.

كما تواصل شركات هندسية تابعة للقوات المسلحة أعمال الترميم والصيانة وتجهيز مبانى ومطابخ المدن الجامعية أعمالها لتجهيز المدن الجامعية قبل بدء الدراسة، كما تم طرح أعمال توريد الأغذية لمطابخ المدن الجامعية للمناقصة أمام شركات سوف يجرى الممارسة قبل بدء الدراسة التى تم تأجيلها لمدة أسبوعين.