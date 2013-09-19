أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
عمال «هني ويل» يطلبون الشرطة بعد منعهم من دخول الشركة -
المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟ -
تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية.. أولى بشائر «سد النهضة» -
فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط -
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي -
بالصور.. المئات يشيعون جنازة شهيد « انفجار طنطا» -
وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

لجنة اختيار مدراء أمن جامعة الأزهر تجتمع لبحث استعدادات بدء الدراسة

Google+ Print
لجنة اختيار مدراء أمن جامعة الأزهر تجتمع لبحث استعدادات بدء الدراسة لجنة اختيار مدراء أمن جامعة الأزهر تجتمع لبحث استعدادات بدء الدراسة

تواصل لجنة اختيار مدراء أمن جامعة الأزهر الفرعين وأفراد العمل بأمن الجامعة، أعمالها برئاسة الدكتور إبراهيم الهدهد وعضوية نواب رئيس الجامعة للأفرع حيث اجتمعت اللجنة منذ قليل، سعياً لإنهاء أعمالها قبل بدء الدراسة وتدريب الأفراد وتعريفهم بطبيعة العمل بالجامعة.

كما تواصل شركات هندسية تابعة للقوات المسلحة أعمال الترميم والصيانة وتجهيز مبانى ومطابخ المدن الجامعية أعمالها لتجهيز المدن الجامعية قبل بدء الدراسة، كما تم طرح أعمال توريد الأغذية لمطابخ المدن الجامعية للمناقصة أمام شركات سوف يجرى الممارسة قبل بدء الدراسة التى تم تأجيلها لمدة أسبوعين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365