إيران تفرج عن المحامية والناشطة الحقوقية سوتوده

كتب : أ ف ب الخميس 19-09-2013 11:56

تم العفو والإفراج عن المحامية الإيرانية نسرين سوتوده المسجونة منذ أغسطس 2010 بسبب نشاطها دفاعا عن حقوق الإنسان، قبل أسبوع من خطاب منتظر للرئيس الإيراني حسن روحاني أمام الامم المتحدة.

كان روحاني، رجل الدين المعتدل الذي وصل إلى الحكم في إيران في يونيو، وعد بالتخفيف من القيود على الحريات في إيران حيث تم اعتقال آلاف الاشخاص عقب التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد في يونيو 2009.

وأكدت سوتوده انها خرجت من السجن "نهائيا"، مشيرة إلى أن "لديها ترخيص بالعمل" واستئناف نشاطها كمحامية وستستمر في الدفاع عن حقوق الإسان. كما أكدت أنها "في حالة جيدة" جسديا ونفسيا على رغم ظروف الاعتقال الصعبة خصوصا بسبب "الضغط النفسي والجو الأمني الضاغط وعدم إمكانية اجراء اتصالات هاتفية إلى جانب أمور أخرى صعبة للغاية".