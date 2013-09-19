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أمل العوضي توقّف نشاطها الفني بعد وفاة والدها

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أمل العوضي توقّف نشاطها الفني بعد وفاة والدها أمل العوضي توقّف نشاطها الفني بعد وفاة والدها

تعيش الفنانة الكويتية أمل العوضي حالة نفسيّة سيئّة، عقب رحيل والدها مساء أمس الأوّل.
وقد نعت الفنانة الشابة والدها عبر حساباتها الشخصية في برامج التواصل الاجتماعي، وما هي إلا دقائق حتى انتشر الخبر بين زملائها الذين حرصوا على مشاطرتها العزاء.
وقد كتبت أمل العوضي في نعي والدها: «انتقل الى رحمة الله تعالى والدي عبدالله العوضي... اللهم اغفر له وارحمه برحمتك، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأدخله جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين.. وانا لفراقك لمحزونووون... رحمك الله يالغالي....أحبك»، ثم كتبت في مشاركة أخرى: «...نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة والثبات عند السؤال».
وأجّلت العوضي العديد من إرتباطاتها الفنية ومنها عدّة مسلسلات كانت تقرأ نصوصها في الفترة الاخيرة، بعد عودتها من إجازتها التي قضتها مع ابنتها في لندن.
"سيدتي نت" تتقدّم بأحر التعازي من أمل عسى أن يتغمّد الله الفقيد بواسع رحمته.

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سيدتي