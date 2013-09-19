«الصحة» السعودية: ارتفاع الوفيات بفيروس «كورونا» لـ49 والإصابات لـ107

أعلنت السلطات الصحية بالمملكة العربية السعودية، الخميس، وفاة شخصين بفيروس «كورونا» المسبب لمرض «متلازمة الشرق الأوسط التنفسية»، ليرتفع العدد الكلي إلى 49 متوفيًا جراء الإصابة بالمرض، كما تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة ليصبح عدد المصابين 107 حالات.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان نشرته بموقعها الإلكتروني، أن «مواطنة، (75 عامًا)، تعاني من عدة أمراض مزمنة، توفيت بمنطقة المدينة المنورة، كما توفي مواطن في الرياض، (83 عامًا)، يعاني من أمراض مزمنة أيضًا».

وذكر البيان، فيما يتعلق بالمصابين، أن «مواطنًا مخالطًا لحالة مؤكدة بمنطقة المدينة المنورة لديه عدة أمراض مزمنة، ويتلقى العلاج بالعناية المركزة».

وبحسب الأرقام الصادرة عن الوزارة، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة إلى 107، توفي من بينها 49 منذ اكتشاف فيروس «كورونا» في المملكة في سبتمبر 2012.