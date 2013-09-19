امن المنيا يستعيد 3 أطفال أقباط مخطوفين ويلقى القبض علي الجناة

أستعادت أجهزة الامن بالمنيا 3 أطفال مخطوفين حيث قام مجهولون يستقلون دراجة ناريه بخطفهم تحت تهديد السلاح ، والاستيلاء على سيارة ربع نقل ، اثناء عودتهم من زيارة دير الانبا صموئيل ومطالبتهم بفدية 500 ألف جنية لاطلاق سراحهم .

تلقى اللواء اسامة متولى مدير امن المنيا ، اخطارا من مأمور مركز شرطة مطاى ، تلقية بلاغا من ميلاد مرقص كامل 30 سنة مندوب مبيعات بشركة ادوية ، يفيد بانه اثناء سيرة بالسيارة رقم 657 ف – د – ر بطريق المحيط التابع لدائرة المركز ، وبرفقتة زوجتة غادير فهمى 33 سنة ، وايهاب شكرى 38 سنة وزوجتة كريستين عادل 26 سنة فوجى فى طريق عودتهم من زيارة دير الانبا صموئيل بمدخل قرية منشأة منبال بثلاثة اشخاص مسلحين ، يستقلون دراجة نارية .

وقامو باستيقاف السيارة عقب قيامهم باطلاق اعيرة نارية فى الهواء ، والاستيلاء على السيارة واختطاف كل من ماجد ميلاد مرقص 8 سنوات ، وشقيقتة سارة 6 سنوات ، ومينا ايهاب شكرى 6 سنوات ، والاستيلاء على هاتف محمول وعقب ذلك قاموا بالاتصال باسر الاطفال المخطوفين وطلبوا فدية قدرها 500 ألف جنية نظير اطلاق سراح الاطفال .

وعلى الفور تم تشكيل فريق من البحث الجنائى لكشف غموض الواقعة ، وتبين ان مرتكبى الواقعة كل من فضل . ش . ح 34 سنة عاطل ، وشقيقة فريد 31 سنة عاطل تم ضبطهما وبحوزتهما بندقية الية و6 طلقات والسيارة والاطفال المختطفين بداخلها وبمواجهتها اقرا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب عصام . ج . إ 30 سنة فلاح ، تحرر محضر بالواقعة برقم 4 أحوال المركز ، وباشرت النيابة التحقيق .