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أجهزة الأمن بالأمم المتحدة في جنيف تزيل لوحات قناة الجزيرة لتحريضها ضد مصر

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أجهزة الأمن بالأمم المتحدة في جنيف تزيل لوحات قناة الجزيرة لتحريضها ضد مصر أجهزة الأمن بالأمم المتحدة في جنيف تزيل لوحات قناة الجزيرة لتحريضها ضد مصر

ارشيفية

قامت أجهزة الأمن التابعة للمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف اليوم الخميس بإزالة كافة اللوحات التي وضعتها قناة (الجزيرة) القطرية فى الممرات المجاورة لقاعة انعقاد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية والتي شملت صورا لصحفييها الذين يواجهون اتهامات بالتحريض على العنف في أو العمل بدون الحصول على التصريحات القانونية اللازمة وهى اللوحات التي حاولت الجزيرة من خلالها التحريض ضد مصر واستعداء المنظمات الدولية ضدها خاصة بعد تعمد القناة القطرية عقد ندوة على هامش أعمال مجلس حقوق الإنسان تحت عنوان حرية الصحافة والصحفيين وخصصت تلك الندوة فقط للهجوم على مصر والتشهير بالحياة الديمقراطية فيها من خلال الادعاء بأن القبض على صحفييها الذين خالفوا القانون في مصر هو اعتداء على حرية الصحافة وتكميما للأفواه وحشدت القناة القطرية لذلك من خلال التسلل إلى المنظمة الدولية عبر استخدام اعتماد إحدى المنظمات غير الحكومية العاملة في حقوق الانسان وهى مركز عمان لحقوق الإنسان والداعم لما تقوم به الجزيرة.

الندوة التي جرى الترويج لها على مدى الأيام الماضية عبر استخدام القناة ونشراتها على مدار اليوم شهدت اعتراضا من عدد كبير من الحضور على ما تدعيه قناة الجزيرة وحيث طالب هؤلاء الحضور القناة القطرية بوقف التحريض ضد مصر والتدخل في شئون دولة ذات سيادة تستضيف مكاتب القناة، الالتزام بالقانون في مصر وذلك إن أرادت حماية صحفييها.

وكانت بعثة مصر لدى الأمم المتحدة في جنيف والتي ترأسها السفيرة وفاء بسيم قد قامت بالاعتراض على وضع تلك اللوحات في داخل مبنى الأمم المتحدة، مؤكدة أن قناة الجزيرة لاتحمل أية صفة تعطيها الحق في وضع تلك اللوحات التي تشهر بدولة عضو داخل الأمم المتحدة دون وجه حق وهو الأمر الذي دفع أجهزة الأمن التابعة للمنظمة بالقيام بإزالة اللوحات التحريضية.

 

أ ش أ

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