المتاجر الكبرى تتنافس فى تخفيضات سلع طلاب المدارس

بدأت بعض سلاسل المحلات الكبرى للسلع (هايبر ماركت وسوبر ماركت)، فى استغلال موسم العام الدراسى بعرض منتجات لسلع الطلاب بالإضافة للأدوات المنزلية، إلى جانب السلع الغذائية المستخدمة فى وجبات الإفطار اليومية للطلاب فى المدارس.

يتراوح سعر شنطة الظهر العادية والتى تجر بـ"ترولى" بين 30 إلى 250 جنيها وعلبة الألوان الخشب 12 لونا بـ13 جنيها، وعلبة الأقلام الرصاص بأستيكة 12 قطعة بـ10 جنيهات، وقلم مسح الكتابة "كوريكتور" 5.5 جنيه للقطعتين، وعلبة جاف تبدأ من 20 جنيهاً وحتى 50 جنيها حسب الماركة وحجم سن القلم، مجموعة مساطر 20سم بـ6.% جنيه، 3 كشاكيل A4سلك 80 ورقة بـ23 جنيه، 3كشاكيل عربى 80 ورقة A4 بـ20 جنيها، 3 كشاكيل A4 سلك 80 بـ12 جنيها، 10 كشاكيل A5 60 ورقة بـ20 جنيها.

وقامت إحدى السلاس بتقديم خصومات قيمتها 25% من قسم الحلويات خاصة لمنتجات الشيكولاتة والبسكويت والبطاطس المقرمشة واللبان والكيك والمخبوزات المعبأة.

كما شملت العروض بعض المنتجات الغذائية كالعصائر التى ةصل سعر 10 عبوات سعة 200 مل لـ9.95 بدلا من 12.5 جنيه، كيلو الجبنة الرومى القديمة بـ38.95 بدلاً من 41.95 جنى، والشيدر 39.5 بدلا من 45.5 جنيه، لانشون سادة 34.95 بدلا من 42.95 جنيه، جبنة ملح خفيف 16.95 بدلا من 18.95 جنيه للكيلو، جبنة دوبل كريم 19.95 بدلا من 22.95 جنيه للكيلو، جبنة اسطمبولى 22.95 بدلا من 26.95 جنيه للكيلو، حلاوة سادة 11.95 بدلا من 12.95 جنيه، زيتون كالاماتا 18.95 بدلا من 21.95 جنيه للكيلو، زيتون أسبانى 13.95 بدلا من 16.95 جنيه، مربى 10.5 بدلا من 12.5 جنيه للبرطمان وزن 850 جراما، لبن بودرة وزن 1800 جم 75.95 بدلا من 78.25 جنيه، لبن سائب معلب 6.5 بدلا من 7.5 جنيه.