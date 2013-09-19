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تنظيم مرتبط ب “القاعدة” يسيطر على بلدة أعزاز السورية الواقعة على الحدود التركية

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تنظيم مرتبط ب “القاعدة” يسيطر على بلدة أعزاز السورية الواقعة على الحدود التركية تنظيم مرتبط ب “القاعدة” يسيطر على بلدة أعزاز السورية الواقعة على الحدود التركية

ارشيفية

أفادت تقارير إعلامية اليوم الخميس أن مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية في العراق والشام” المرتبط ب “تنظيم القاعدة” قد سيطروا على بلدة أعزاز الواقعة على الحدود التركية – السورية.

وأوضحت قناة (روسيا اليوم) أن الاشتباكات بين الجيش السوري الحر ومقاتلي التنظيم أسفرت عن مصرع خمسة أشخاص من قبل الجيش الحر واحتجاز أكثر من 100 شخص آخرين خلال اجتياح مقاتلي التنظيم للبلدة، حيث انتهت الاشتباكات بين الجانبين بالسيطرة على البلدة ومداخلها.

وأضافت أن عناصر من التنظيم تحاصر مقر ألوية “أحفاد الرسول” في دير الزور، في الوقت الذي تواترت فيه أنباء عن اقتراب الجيش السوري من مدينة “خناصر” الواقعة في ريف حلب وتجهيزه لشن عملية عسكرية لفتح الطريق الذي يربط بين حماة وحلب.

 

أ ش أ

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