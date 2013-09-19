أمين الجوف : تعديلات التصاميم وراء التعديل الزمني في إنجاز جسر الصناعية

عبد العزيز المشيطي (القريات)
في إطار خطة الأمانة لتيسير الحركة المرورية وفك اختناقات السير بالطرق في مدينة سكاكا سجل أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني جولة ميدانية تفقد خلالها مشاريع الامانة تحت التنفيذ شملت جسر الملك فهد «الصناعية».وذكر القحطاني أن الجسر ينفذ على مرحلتين وتقدر تكلفته بأكثر من 60 مليون ريال وتم انجاز أكثر من 85 % من المرحلة الأولى للمشروع، فيما طرحت المرحلة الثانية وهي تحت إجراءات توقيع العقد واعتماده.وأوضح بأن التعديل الذي طرأ على الجدول الزمني للمشروع بالمرحلة الأولى سببه التعديلات التي حدثت على التصاميم الإنشائية للأساسات لتتلاءم مع اختلاف ظروف تربة التأسيس، وذلك بالتنسيق مع وكالة الشئون الفنية بالوزارة واستشاري الأمانة والمقاول، مؤكدا بأن مثل هذه المشاريع لا يمكن التغاضي عن الجدول الزمني لها والمعايير والأصول الفنية بهدف تقليص مدة تنفيذها، وأن المرجع في ذلك هو الالتزام بمعايير الجودة لتنفيذ أي مشروع والأمانة تقوم بتطبيق هذه المعايير بما يتناسب مع كل مرحلة مع الأخذ في الاعتبار الأعمال الخدمية التي تقوم بها باقي الإدارات الحكومية التي تنفذ على طول الجسر والذي يبلغ أكثر من 1200 متر وعرض 19 مترا.وفي ختام جولته اصدر القحطاني تعليمات بضرورة البدء بالمرحلة الثانية دون تعارض مع ما تبقى من المرحلة الأولى، مهيبا بجميع العاملين بالمشروع الالتزام بمعايير الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والجدول الزمني للمشروع، مطمئنا أهالي المدينة أنه سيتم الانتهاء من الجسر في المدة المحددة.