أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
عمال «هني ويل» يطلبون الشرطة بعد منعهم من دخول الشركة -
المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟ -
تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية.. أولى بشائر «سد النهضة» -
فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط -
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي -
بالصور.. المئات يشيعون جنازة شهيد « انفجار طنطا» -
وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

أبو عيطة: إقرار الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه أول أهداف الثورة

Google+ Print
أبو عيطة: إقرار الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه أول أهداف الثورة أبو عيطة: إقرار الحد الأدنى للأجور بـ1200 جنيه أول أهداف الثورة

أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة، أن تحديد الحد الأدنى للأجر بـ1200 جنيه هو خطوة على طريق طويل من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق أول مطالب العمال وبذلك تكون قد حققت أول أهداف الثورة.

وأضاف أبو عيطة فى تصريحات صحفية له، اليوم الخميس، أنه لم يعد مقبولاً الآن أن تكون علاقات العمل هشة و"لن نسمح بهذا" خاصة فيما يتعلق بالعاملين المؤقتين فى الجهاز الادارى للدولة، والذين لطالما عانوا طويلا من الأجر الوهمى وأن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يعمل على دراسة ملفات هذه الفئة.

كما أوضح أبو عيطة أن 1200 كحد أدنى للأجر هو أفضل ما يمكن أن تقدمه الحكومة حتى الآن فى ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، مضيفاً أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور اعتباراً من أول يناير المقبل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات

الحكومة توافق على إعادة تخطيط «مثلث ماسبيرو» بتكلفة 4 مليارات