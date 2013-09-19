ولاية غرب دارفور تتسلم مكاتب بعثة اليوناميد لحفظ السلام

تسلمت ولاية غرب دارفور مكتب بعثة "اليوناميد" لحفظ السلام، بعد أن أكملت كافة ترتيبات انسحاب السرية التابعة للبعثة، مع إجراءات تخفيض مكونها بولايات دارفور السودانية.

وأوضح حيدر قالوكوما والى غرب دارفور، فى تصريح صحفى اليوم الخميس، أن قرار إغلاق مكتب اليوناميد أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، واستند على عدة أسس، أولها استقرار الوضع الأمنى بالولاية، وتنفيذ توجيهات الاتحاد الأفريقى بتقليص البعثة.

وأعرب قالوكوما، عن أمله فى أن ينسحب هذا الإجراء على بقية ولايات دارفور قبل انقضاء هذا العام، باعتبار أن الوضع الأمنى بعدد من المناطق أخذ فى التطور نحو الأفضل.

من جانبه، وصف أحمد فضل الناطق الرسمى باسم حركة التحرير والعدالة، الخطوة "بالايجابية" على صعيد تحسن ملف دارفور بدوائر الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقى، مؤكدا أن الأوضاع الأمنية بجميع ولايات دارفور تشهد استقرارا مقارنة بالسابق. وأكد أن الجهود يجب أن تكرس لحسم الصراعات القبلية، التى بدأت تطل برأسها مرة أخرى بالإقليم.