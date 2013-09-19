وزير الإسكان يحضر مراسم تنصيب رئيس جمهورية مالى الجديد

غادر مطار القاهرة مساء أمس الأربعاء، المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متوجها إلى مالى، لحضور مراسم تنصيب رئيس جمهورية مالى الجديد، وإبراهيم بوبكركيتا، بالعاصمة المالية باماكو، نيابة عن رئيس الجمهورية المستشار عدلى منصور، وسيقوم وزير الإسكان بتقديم رسالة تهنئة من الرئيس بهذه المناسبة.

وأكد محلب فى بيان له اليوم، أن مصر قيادة وشعبا تدرك أهمية علاقاتها بأشقائها الأفارقة، ونعمل على توطيد هذه العلاقات، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونا مع مختلف الدول الأفريقية فى مجالات عديدة.