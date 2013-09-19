"التضامن": 1.5 مليون أسرة تستفيد من تطبيق الحد الأدنى للأجور

أكد الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى لوزارة التضامن، أن بلوغ الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه يعود لإصرار وزراء التضامن الاجتماعى والقوى العاملة على تطبيقه، لافتا إلى أن المستفيدين من هذا القرار لن يقل عددهم عن 1.5 مليون أسرة حيث يعانون تحت خط الفقر وتصارع الغلاء والتضخم الذى يتزايد يوماً بعد يوم.

وأوضح المتحدث الرسمى فى تصريحات صحفية اليوم الخمسى، أن المهلة حتى يناير القادم للتطبيق هى مهلة ضرورية لتدبير الموارد المالية الكافية لتنفيذ القرار ورفع معدلات الإنتاج، لافتا إلى أن المزيد من القرارات التى تراعى البعد الإنسانى فى طريقها للخروج إلى النور على يدى الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن، مثل الحد الأدنى للمعاشات وكذلك رفع معاش الضمان الاجتماعى.