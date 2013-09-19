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غزل حبيبة الأسمر تنجب توأمين

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غزل حبيبة الأسمر تنجب توأمين غزل حبيبة الأسمر تنجب توأمين

الأربعاء 18-09-2013 17:49

عمان – سميرة حسنين

أنجبت الممثلة التركيّة يشيم بوبير الشهيرة بغزل حبيبة الأسمر في مسلسل "وتمضي الأيام" توأمين من الإناث.
وكانت غزل قد رفضت خلال حملها كل عروض المسلسلات التي تلقّتها، وآثرت التفرّغ لحملها الذي جاء بعد سنوات من زواجها بحبيبها محمد أكسين الذي تم عام 2006.
وخرجت غزل من المستشفى إلى مقر إقامتها الدائم في يختها السكني المطل على البحر الأسود، الذي تقيم فيه حتى قبل زواجها. وقد تردّد أنّ حاجة توأميها في أشهرهما الأولى إلى رعاية صحية دقيقة، قد تدفعها إلى نقل إقامتها إلى منزل مناسب ولو مؤقتاً في عامهما الأول.

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