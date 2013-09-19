5 نصائح جماليّة من Katy Perry

هل فكرتِ يوماً في أخذ نصائح الجمال من مغنّيات هوليوود؟!

"سيِّدتي نت" ينقل لكِ نصائح الجميلة "كايتي بيري" لبشرة أكثر صحَّة، وجمال أكثر بريقاً...

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1- أبقي بشرتكِ نظيفة

تعتبر هذه النصيحة من أهمّ نصائح الجمال. فتنظيف البشرة يومياً قبل النَّوم سينقذ بشرتكِ من العديد من المشاكل؛ وكلّ ما عليكِ فعله هو تنظيف بشرتكِ قبل النَّوم وإزالة ما بها من مستحضرات التجميل، حتى وإن كنتِ مرهقة؛ فتقول كايتي بيري: "لقد أهملت تنظيف بشرتي في ليلة من العام الماضي، وعندما نظرت إلى المرآة في الصباح، وجدت بشرتي كبشرة كبار السنّ". فالخطوط الدقيقة والمسامات المسدودة ستظهر على وجهكِ، في الحال، إذا أهملتِ تنظيف بشرتكِ يومياً.

2- اجعلي شعركِ متوسط الطول

تقول بيري: "من أفضل إطلالات الشَّعر التي أحبّها هي إطلالة الشَّعر المتوسط الطول؛ لأنَّها تزيد من رقَّة مظهري، إضافةً إلى أنَّها برَّاقة وقابلة للتغيير. وبإمكان هذه القصة أن تقدِّم لكِ العديد من التسريحات الحيويَّة لتتمتّعي بطلّة جديدة في كلّ ظهور لكِ".

3- رطِّبي بشرتكِ خلال السفر

إذا أردتِ السفر إلى مكان ما، فإنَّ أهمّ قاعدة من قواعد الجمال في هذا المجال هو ترطيب البشرة. ويجب أن تتأكَّدي من أنَّ بشرتكِ رطبة من الداخل ومن الخارج.

رطِّبي بشرتك من الخارج، عن طريق تدليلها بكريم مرطّب ملائم لنوعيّة بشرتك، مع المحافظة على ترطيبها من الداخل، عن طريق شرب كميَّات كبيرة من الماء. ويُفضَّل ألا تقومي بوضع مستحضرات التجميل أثناء السفر، على أن تلتزمي بشرب كميَّات كبيرة من الشاي الأخضر بدلاً من الشوكولاتة الساخنة.

4- غيِّري نوعيَّة العطر الخاصَّ بكِ

تقول كايتي بيري: "أنا من أشدّ محبِّي التمسُّك بالذكريات الجميلة؛ لذلك أنا أقوم بوضع العطر في مناسباتي الخاصَّة حتى تكون بمثابة ذكريات حنين لهذه الأيّام؛ ولهذا أنا أفضِّل أن أغيِّر نوعيَّة عطري مع اختلاف أحداث حياتي، حتى أبدع ذكرى فريدة من نوعها، في كلّ فترة من فترات حياتي. وتعتبر الأزهار من أكثر الروائح التي تجذبني".

5- الوقاية خير من العلاج

يلجأ الكثير من الفتيات إلى وضع طبقات من مستحضرات التجميل لإخفاء عيوب بشرتهنَّ، في الوقت الذي يمكنهنّ معالجة عيوب بشرتهنّ بدلاً من إخفائها؛ فلِمَ لا تعالجين عيوب بشرتك؟! وكلّ ما عليكِ فعله هو التوجّه إلى أقرب طبيب مختصّ، إذا وجدتِ الحبوب أو الاحمرار على بشرتكِ.

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