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جديد حبيبات السكَّر لتزيين أظافرك

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جديد حبيبات السكَّر لتزيين أظافرك جديد حبيبات السكَّر لتزيين أظافرك

الخميس 19-09-2013 14:19

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    جديد حبيبات السكَّر

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    يتميَّز قوام طلاء حبيبات السكّر بأنَّه سميك ليمنح الأظافر مظهراً بارزاً ومغطَّى بحبيبات السكّر

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    يتميَّز طلاء متوفِّر باللون الأحمر والأزرق والبنفسجيّ والأبيض والأخضر

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    لمظهر ثلاثيّ الأبعاد في غاية الرقَّة والجاذبيَّة

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    طلاء الأظافر الجديد من "Sally Hansen" أصبح الآن متوفراً بتركيبة جديدة

الرياض- آلاء عشيبه

طلاء الأظافر الجديد من "Sally Hansen" أصبح الآن متوفراً بتركيبة جديدة، معزّزة بحبيبات شبيهة بحبيبات السكّر، لمظهر ثلاثيّ الأبعاد في غاية الرقَّة والجاذبيَّة.
يتميَّز قوام طلاء حبيبات السكّر بأنَّه سميك ليمنح الأظافر مظهراً بارزاً ومغطَّى بحبيبات السكّر نصف اللامعة. كذلك، يتميَّز طلاء حبيبات السكّر بالحيويَّة غير المتناهية، فهو متوفِّر باللون الأحمر والأزرق والبنفسجيّ والأبيض والأخضر للتمتُّع بلون مميَّز في كلِّ مناسبة. ولمظهر أكثر جنوناً، يمكنكِ أن تستخدمي أكثر من لون على أظافر اليد الواحدة.

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سيدتي