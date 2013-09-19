جديد حبيبات السكَّر لتزيين أظافرك

الرياض- آلاء عشيبه

طلاء الأظافر الجديد من "Sally Hansen" أصبح الآن متوفراً بتركيبة جديدة، معزّزة بحبيبات شبيهة بحبيبات السكّر، لمظهر ثلاثيّ الأبعاد في غاية الرقَّة والجاذبيَّة.

يتميَّز قوام طلاء حبيبات السكّر بأنَّه سميك ليمنح الأظافر مظهراً بارزاً ومغطَّى بحبيبات السكّر نصف اللامعة. كذلك، يتميَّز طلاء حبيبات السكّر بالحيويَّة غير المتناهية، فهو متوفِّر باللون الأحمر والأزرق والبنفسجيّ والأبيض والأخضر للتمتُّع بلون مميَّز في كلِّ مناسبة. ولمظهر أكثر جنوناً، يمكنكِ أن تستخدمي أكثر من لون على أظافر اليد الواحدة.