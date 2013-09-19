أجهزة استشعار لتشغيل عدّادات مركبات الأجرة في دبي أوتوماتيكياً

بدأت مؤسسة تاكسي دبي بهيئة الطرق والمواصلات، تركيب أجهزة استشعار في مقاعد أسطول مركبات الأجرة التابعة لها انطلاقا من حرصها على مواكبة التقنيات الحديثة في مجال إدارة الأساطيل، وتقديم أفضل الخدمات للمتعاملين لرفع نسبة رضاهم خلال هذا العام إلى 82% ورفع نسبة رضا المجتمع بنسبة 73%.

وذكر السيد محمد يوسف صالح، مدير إدارة عمليات وتشغيل الاسطول بالمؤسسة، أن مشروع تركيب أجهزة الاستشعار في مركبات الأجرة من المشاريع المتميزة للإدارة بالمؤسسة، وهي تعمل أتوماتيكياً لتشغيل العداد عند وجود راكب في مركبة الأجرة في حالة عدم قيام السائق بتشغيل العداد لأي سبب كان سواء النسيان أو التعمد، وبالتالي يتم القضاء على جميع الممارسات غير المقبولة التي يمكن أن تتسبب في زيادة الشكاوى من المتعاملين.

وأضاف: أنه تم توفير هذه الخاصية بهدف الرقابة على مركبات الأجرة وضمان حق المتعامل وتخفيض بعض الشكاوى والملاحظات السلبية على السائقين، والمحافظة على الكفاءة التشغيلية والفنية من خلال متابعة حالات السائقين والمركبات وآلية التواصل معهم في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث والحوادث، ما تساهم في زيادة المؤشرات التشغيلية وتحقيق مستهدفات هذا العام من خلال زيادة عدد الركاب والرحلات.

وأوضح، أن عملية تركيب الأجهزة تشمل جميع المركبات العاملة بنظام العمولة وتتم على مراحل حسب البعد الزمني المستهدف للمشروع، وأنه سيتم تقييم هذا المشروع وقياس أثر تطبيقه من حيث رضا المتعاملين والسائقين والمجتمع وزيادة الإيرادات التشغيلية وتخفيض الشكاوى، داعياً جميع المتعاملين إلى تقديم اقتراحاتهم واستفساراتهم من خلال الاتصال بمركز الاتصال التابع لهيئة الطرق والمواصلات على هاتف رقم 8009090 حيث يمكنهم تسجيل بلاغاتهم وشكاواهم واقتراحاتهم، والتي يتم التعامل مع كل حالة منها بشكل مستقل وإبداء أقصى اهتمام للرد على العميل في وقت ملائم.

>