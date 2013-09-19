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ليبيا تطالب إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووى

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ليبيا تطالب إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووى ليبيا تطالب إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووى

دعا وزير خارجية ليبيا محمد عبد العزيز، إسرائيل إلى الاستجابة لقرار مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام السنوى الثالث والخمسين، الذى يطالب إسرائيل بالتوقيع على اتفاقية منع الانتشار النووى وإخضاع كافة منشآتها إلى رقابة هيئة الطاقة الذرية واتفاقية الضمانات الشاملة.

جاءت دعوة وزير خارجية ليبيا أثناء الكلمة أمام مؤتمر الوكالة العام السنوى الحالى الذى من المقرر أن تنتهى اجتماعاته يوم غد الجمعة، حيث طالب بضرورة سعى المجتمع الدولى لتطبيق مبدأ التخلص من جميع أسلحة الدمار الشامل، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، بنفس المقاييس على جميع الدول دون استثناء.

وأشار وزير خارجية ليبيا إلى تعاون جميع الدول العربية خلال السنوات الماضية، لإنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط، مدللاً على ذلك بتأجيل تقديم مشروع قرارها الخاص بالقدرات النووية الإسرائيلية خلال دورة العام الماضى، فى محاولة لتسهيل الطريق أمام عقد مؤتمر إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل الذى كان من المقرر عقده فى نهاية العام الماضى 2012، وهو المؤتمر الذى تم إلغاؤه.

وعلى صعيد الملف النووى الإيرانى، طالب وزير خارجية ليبيا بتكثيف المشاورات الهادفة إلى وضع نهج لحل جميع المسائل العالقة مع تحديد جدول زمنى محدد لتنفيذ هذا الغرض، كما كرر رئيس وفد ليبيا الاقتراح الذى تقدمت به بلاده فى وقت سابق بإرسال وفد رفيع المستوى تحت ولاية مجلس المحافظين فى أقرب وقت ممكن إلى طهران للتشاور مع القيادة الإيرانية حول نهج يؤدى لحل جميع المسائل العالقة وكيفية تفعليه.

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