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المرصد السورى: اشتباكات وقصف وانفجارات فى أنحاء متفرقة من دمشق

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المرصد السورى: اشتباكات وقصف وانفجارات فى أنحاء متفرقة من دمشق المرصد السورى: اشتباكات وقصف وانفجارات فى أنحاء متفرقة من دمشق

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان بأن مناطق فى حى "جوبر" بالعاصمة دمشق، تعرضت لقصف من قبل القوات النظامية مما أدى لسقوط عدد من الجرحى.

وذكر المرصد، فى بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) نسخة منه اليوم الخميس، أن الكتائب المقاتلة فتحت نيران رشاشاتها الثقيلة على تمركزات القوات النظامية فى حى برزة بالعاصمة دمشق.
> وقال المرصد إن مناطق فى بلدتى "الذيابية" و"الحسينية" فى ريف دمشق تعرضت لقصف من قبل القوات النظامية مما أدى لسقوط جرحى.

وأضاف أن مناطق فى بلدتى "ببيلا" و"دير العصافير" فى ريف دمشق تعرضت اليوم لقصف من قبل القوات النظامية، مما أدى لسقوط جرحى وتضرر فى بعض المنازل فيما استهدفت الكتائب المقاتلة بالقنابل تجمعات القوات النظامية فى حى "سيدى مقداد".

وقال المرصد إن مناطق فى مدينة "الرستن" بمحافظة حمص وسط سوريا تعرضت لقصف من قبل القوات النظامية، مما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأشار المرصد إلى أنباء عن خسائر بشرية إثر انفجار عبوات ناسفة لدى مرور حافلات وسيارات قرب قرية جبورين بحمص التى يقطنها مواطنون من الطائفة العلوية.

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