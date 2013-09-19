فلسطين تعرب عن بالغ قلقها بسبب تنامى قدرات إسرائيل النووية

أعرب مندوب فلسطين الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير صلاح عبد الشافى، عن بالغ قلق بلاده بسبب تنامى قدرات إسرائيل النووية، بالتزامن مع رفضها الانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووى ورفض إخضاع برنامجها ومنشآتها النووية لنظام الوكالة للضمانات الشاملة، خلافًا لموقف باقى دول المنطقة التى انضمت جميعها إلى معاهدة منع الانتشار النووى (إن بى تى).

كما أعرب السفير عبد الشافى، فى الكلمة التى ألقاها أمام مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام السنوى المنعقد حاليًا فى فيينا عاصمة النمسا، عن أسف بلاده لعدم انعقاد المؤتمر المعنى بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى منطقة الشرق الأوسط، والذى كان من المقرر عقده فى العاصمة الفنلندية هيلسنكى آخر العام الماضى 2012.

وفى السياق ذاته، اشار مندوب فلسطين الدائم أمام هيئة الطاقة الذرية إلى تزايد القلق لدى الشعب الفلسطينى وشعوب المنطقة بسبب التقارير التى تتحدث عن تدهور الوضع الإنشائى لعدد من منشئات إسرائيل النووية، مؤكدًا أن الحوادث النووية التى تعرضت لها بعض المنشآت النووية فى بعض الدول المتقدمة- كحادث فوكوشيما دايتشى اليابانية- تبرر هذه المخاوف.

على صعيد متصل، حمّل السفير عبد الشافى المجتمع الدولى خاصة الدول النووية الخمس مسئولية العمل على تحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووى والدفع قدمًا فى اتجاه سرعة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط.