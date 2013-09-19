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بوينج ستتوقف فى 2015 نهائياً عن إنتاج طائرات سى-17

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بوينج ستتوقف فى 2015 نهائياً عن إنتاج طائرات سى-17 بوينج ستتوقف فى 2015 نهائياً عن إنتاج طائرات سى-17

أعلنت شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطيران الأربعاء أنها ستتوقف فى العام 2015 نهائيا عن إنتاج طائرة النقل العسكرى سى-17، التى توظف لإنتاجها قرابة ثلاثة آلاف موظف فى أربعة مواقع، عازية السبب إلى تخفيضات فى الموازنة.

وأضافت الشركة، فى بيان، أن أحد هذه المواقع الأربعة، مصنع التجميع النهائى فى لونغ بيتش بولاية كاليفورنيا، سيغلق حالما ينتهى من إنتاج الطائرات الـ22 الجارى تصنيعها بناء على تعاقدات سابقة.

وأوضح البيان، أن "تخفيض عدد الوظائف سيبدأ اعتبارا من 2014 وسيتواصل إلى حين إغلاق المصنع"، وإذا ما أضيف إلى موظفى المواقع الرابعة الـ3000، موظفو الشركات التى تتعاون معها بوينغ لإنتاج هذه الطائرة وعددها 650 شركة، فان عدد الوظائف التى يؤمنها إنتاج طائرة سي-17 (تنافسها فى ايرباص الأوروبية طائرة ايه400أم) يرتفع عندها إلى حوالى 20 ألف وظيفة.

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مصر 365