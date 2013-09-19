تعليم جنوب سيناء: لا استثناءات فى نقل المعلمين الجدد

قال طارق إبراهيم الترامسى وكيل وزارة التربية التعليم بجنوب سيناء، إنه لا مجال لأى استثناءات لنقل المعلمات والمعلمين الجدد المعينين لسد العجز بمدارس الوديان بمدن المحافظة.

وأضاف أنه تم توقيع إقرار كتابى لكل من تقدم لشغل وظيفة معلم مساعد على أنه سيعمل بمدارس الوديان بالمحافظة، كما أكد ضرورة تنفيذ حركة التوزيع التى قام بها الموجهون الأوائل كما سيتم توفير أتوبيسات لنقل المعلمين من قبل المحافظة.

وأوضح الترامسى أنه بعد الموافقة على استثناء أربع معلمات لسد العجز فى إحدى المواد بإدارة طور سيناء التعليمية تجمع العشرات من المعينين الجدد، وطالبوا بالعمل فى موطنهم أسوة بالحالات التى تم استثناؤها وبناء عليه تم العدول عن حالات الاستثناء والتشديد على تنفيذ نشرة التوزيع كل حسب مدرسته الموزع عليها، وإلغاء أى موافقات سابقة.

وقد أصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء تعليمات بضرورة توزيع المعلمات بالقرب من الطريق، وليس داخل الوديان والمناطق الجبلية التى يصعب عليهن التنقل فيها.