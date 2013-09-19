"إبراهيم" ينعي اللواء فراج: استشهاده زاد القوات إصرارا على ضبط إرهابيي "كرداسة"

الوزير: القوات تواصل التقدم بنجاح ونجت في السيطرة على مركز شرطة كرداسة

كتب : أ ش أ منذ 13 دقيقة

اللواء نبيل عبد المنعم فراج مسعود

أكد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، أن استشهاد مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج اليوم، خلال مشاركته في العملية الأمنية

الموسعة التي تشنها قوات الأمن بالاشتراك مع القوات المسلحة في كرداسة يزيد القوات، عزيمة وإصرارا على ملاحقة وضبط كافة العناصر الإرهابية والإجرامية الموجودة بكرداسة، وتحقيق الأمن والاستقرار بالشارع المصري.

ونعى وزير الداخلية، الشهيد اللواء نبيل فراج، وقال إن العملية تأتي تنفيذا لأوامر صادرة من النيابة العامة بضبط عدد من العناصر الإرهابية الهاربة والمتورطة في واقعة اقتحام مركز شرطة كرداسة التي راح ضحيتها 11 ضابطا وفردا، وضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية وأسلحة ثقيلة.

ونوه الوزير إلى أن قوات الأمن تواصل تقدمها بنجاح فى كافة أرجاء كرداسة، ونجحت في إحكام قبضتها على مركز شرطة كرداسة، والشارع السياحي، وشارع جمال عبدالناصر، والذين يعدان من الشوارع الرئيسية بكرداسة.

وأشار وزير الداخلية إلى أن قوات الأمن، نجحت في إلقاء القبض على عدد من العناصر الإجرامية وبحوزتهم كمية من الأسلحة النارية المتنوعة والقنابل اليدوية، مؤكدًا أن قوات الأمن ستواصل العملية حتى تصفية كافة البؤر الإجرامية والإرهابية الموجودة بكرداسة.

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