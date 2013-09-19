ماكين للروس: بوتين "لا يؤمن بكم"

كتب : أ ف ب منذ 21 دقيقة

كتب السناتور الأمريكي جون ماكين، متوجها إلى الروس في افتتاحية شديدة اللهجة، تنشرها صحيفة "برافدا" اليوم بحسب فريقه أن الرئيس فلاديمير بوتين "لا يؤمن بكم".

وحمل المرشح الجمهوري السابق للبيت الأبيض في 2008 بشدة على بوتين ومساعديه فاتهمهم بتزوير الانتخابات وسجن وقتل معارضين وتشجيع الفساد والنيل من سمعة روسيا على الساحة الدولية.

وكتب ماكين في المقالة التي أرسلها إلى صحيفة "برافدا" الناطقة بلسان الحزب الشيوعي وموقعها الالكتروني برافدا.رو "لست معاديا للروس".

وتابع "إنني مؤيد للروس، أكثر تأييدا للروس من النظام الذي يحكمكم بشكل سيء اليوم".

وأعلن ماكين الأسبوع الماضي أنه ينوي نشر مقالة في الصحافة الروسية بعدما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" افتتاحية لبوتين.

وقال ماكين إن الحكومة الروسية تتجاهل "الحقوق غير القابلة للعزل" في الحياة والحرية والبحث عن السعادة لجميع البشر.

وتابع ماكين الذي ساند خطة الرئيس باراك أوباما بتوجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري لمعاقبته على استخدام أسلحة كيميائية، متوجها إلى الروس "إن الرئيس بوتين ومعاونيه لا يؤمنون بهذه القيم. إنهم لا يحترمون كرامتكم ولا يقبلون بسلطتكم عليهم".

وتابع "إنهم يعاقبون المنشقين ويسجنون المعارضين. يزورون انتخاباتكم. يسيطرون على وسائل إعلامكم. يضايقون ويهددون ويحظرون المنظمات التي تدافع عن حقكم في أن تحكموا أنفسكم".

وتابع أن بوتين "لا يرفع سمعة روسيا في العالم، بل يقضي عليها. جعل منها صديقة للطغاة وعدوة للمظلومين".

وختم "أن الرئيس بوتين لا يؤمن بهذه القيم لأنه لا يؤمن بكم".