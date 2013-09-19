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الإفراط فى التهام الوجبات السريعة يعرض الرجال للاكتئاب

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الإفراط فى التهام الوجبات السريعة يعرض الرجال للاكتئاب الإفراط فى التهام الوجبات السريعة يعرض الرجال للاكتئاب

دق "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكى فى أحدث أبحاثه من الإفراط فى التهام الوجبات السريعة بدلا من الخضراوات والفاكهة هو ما يعرض الرجال، خاصة ممن هم فى مرحلة منتصف العمر إلى الإصابة بنوبات اكتئاب فى الوقت الذى تعمل فيه الخضراوات والفاكهة على تخفيف مخاطر الوقوع فريسة لهذه النوبات.

وأشارت البيانات التى استخلصت من مجموعة من السيدات تراوحت مرحلتهن العمرية مابين الخامسة والأربعين والرابعة والستين عاما بأنهن الأكثر عرضة للإصابة بنوبات الاكتئاب، إلا أن طبيعة النظام الغذائى للرجال تجعلهم أيضا الأكثر عرضة للإصابة بهذه النوبات.

وشددت الدراسة الصادرة عن "مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" أن الرجال الذين يقبلون على الإفراط فى تناول الوجبات السريعة والأطعمة العالية والسكريات واللحوم المصنعة، هم الأكثر عرضة للإصابة بنوبات الاكتئاب.

وأوضحت الأبحاث التى نشرت فى مجلة "العلاج النفسى وعلم النفس الجسدى" أن الحرص على تناول الخضراوات والفاكهة يسهم بصورة كبيرة فى تقليل الآثار الضارة الناجمة عن الإفراط فى تناول الوجبات السريعة.

كان فريق من الباحثين بجامعة "فنلندا " على أكثر من ألفى شخص فى منتصف العمر وعدد من كبار السن ليتم دراسة وتحليل النظم الغذائية المتبعة وأنماط الحياة والعوامل المساهمة والمؤثرة فيهم ليتم تتبعهم للأكثر من 13 عاما.

وأشارت المتابعة إلى ارتفاع بنسبة 3,4% مخاطر الإصابة بالاكتئاب بين الرجال الذين أفرطوا فى تناول الوجبات السريعة، بالمقارنة بأقرانهم الذين حرصوا على تناول الخضراوات والفاكهة.

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مصر 365