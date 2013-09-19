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البابونج. .عشب صحى ساحر ومفيد للجسم

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البابونج. .عشب صحى ساحر ومفيد للجسم البابونج. .عشب صحى ساحر ومفيد للجسم

البابونج من أهم الأعشاب الصحية على الإطلاق والتى يستفيد منها الإنسان بكل الطرق، سواء عن طريق تناولها عن طريق الشراب او استخدامها بشكل ظاهرى وموضعى خرجى، فلها من الفوائد ما لا يعد ولا يحى، ومن أهم الإعشاب التى تعمل على استعاد الشخص صحته وحيويته.

الدكتور محمد المنيسى استشارى أمراض الجهاز الهضمى وأمراض الكبد وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، أكد أن البابونج من الأعشاب صاحبة الأهمية القصوى والتى تساعد جسم الإنسان كثيرا على التخلص من مشكلات الأنف والإذن التى تقابل العديد من المرضى بسبب الأتربة التى يتم استنشاقا وبسبب علة ما فى جيوب الأنفية، فالبابونج يساعد مرضى اللحمية وجيوب الأنفية على التخلص من مشكلات التنفس عن طريق غليه واستنشاق بخاره أو عن طريق شربه.

كذلك يساعد البابونج مرضى البرد والأنفلونزا على الخلص من أعراض البرد وعلى زيادة القدرة على التنفس أثناء الإصابة بالبرد.

البابونج أيضا له فوائد عديدة للأمعاء والمعدة فهو ملطف وغير حاد على الأمعاء مثل النعناع على سبيل المثال، ففى حالات البرد يفضل شرب البابونج عن النعناع لمرضى الأمعاء الحساسة.

والأهم أن البابونج يساعد كثيرا فى علاج مشكلات البشرة، فله قدرة على التخلص من آثار إرهاق البشرة واستهلاكها ويعتنى بها جيدا.

كذلك يساعد البابونج على التخلص من مظهر الذبول العام الظاهر على وجه المريض، من خلال وضعه ظاهريا لمدة عش دقائق كل يوم على الوجه.

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مصر 365