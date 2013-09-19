حقن "البوتكس" حل لاضطرابات البول.. لكن احذر آثاره الجانبية

تعانى نحو خمسة ملايين امرأة فى إنجلترا وويلز من اضطرابات فى البول، لكن العديد منهم لا يكشف عن هذا الأمر بسبب شعورهن بالحرج من طلب المساعدة.

ذكر موقع " BBC " أن المعهد الوطنى للتميز الصحى فى بريطانيا أوصى الأشخاص الذين يعانون من متلازمة فرط نشاط المثانة، والتى لم تستجب لتوصيات التغيير فى نمط الحياة يجب أن يحصلوا على حقن البوتكس.

وقد يساعد التقليل من تناول المشروبات التى تحتوى على الكافين مثل الشاى والقهوة، وكذلك المشروبات الكحولية وعمل تمارين أرضية لمنطقة الحوض فى احتواء هذه الأعراض، لكن بعض الأشخاص سيحتاجون إلى علاج طبى أو تدخل جراحى.

وقد يضطر الأشخاص الذين يعانون من هذا المرض إلى الدخول إلى دورات المياه للتبول أكثر من 15 مرة يوميا وثلاث مرات فى الليل، بينما المعدل الطبيعى هو التبول من أربعة إلى ثمانى مرات يوميا، ومرة واحدة خلال الليل.

ويعتقد بأن علاج البوتكس يساعد فى التقليل من الإشارات الكيميائية التى يبعث بها المخ حول الحاجة إلى التبول، ويتم إعطاء الحقن مباشرة إلى المثانة عبر أداة صغيرة يتم إدخالها إلى المجرى البولى.

ويمكن لهذا العلاج بأن يصعب أكثر من عملية التبول، وقد يحتاج البعض إلى استخدم قسطرة لفترة من الوقت، وهناك أيضا احتمال الإصابة بالتهابات بولية.

> ويجب أن يخضع الأشخاص الذين يبدءون هذا العلاج لفحص مباشر أو مراجعة عبر الهاتف خلال أربعة أسابيع، بحسب المعهد.