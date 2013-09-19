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إصابة شاب بطلق نارى بالأقصر أثناء الاشتباكات بين عائلتى “الخوله” و”الشبانيه”

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إصابة شاب بطلق نارى بالأقصر أثناء الاشتباكات بين عائلتى “الخوله” و”الشبانيه” إصابة شاب بطلق نارى بالأقصر أثناء الاشتباكات بين عائلتى “الخوله” و”الشبانيه”

أصيب مساء امس الاربعاء شاب بطلق نارى اثناءالاشتباكات التى وقعت بين عائلتى الخوله والشبانيه بمدينة البياضية بالاقصر

وتلقى اللواء مصطفى بكر مدير امن الاقصر اخطارا من مستشفى الاقصر الدولى يفيد بوصول أحمد توفيق على(27سنة) من عائلة الكلاحين بالبياضية مصاب بطلق نارى فى الفخذ وذلك اثناء اطلاق النيران بين عائلتى الخوله والشبانيه .

وذلك اثناء مروره من منطقة الاشتباكات مستقلا دراجته البخارية وتم نقله الى مستشفى الاقصر الدولى ثم الى المستشفى الجامعى بأسيوط لخطورة حالة المصاب.

يذكر انه هناك خلافات ممتدة منذ وقتل طويل بين عائلتى الخوله والشبانيه الامر الذى يؤدى الى اشتباكات مستمرة بين العائلتين.

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