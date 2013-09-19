رئيس الوزراء التركي يطالب دعاة حماية البيئة بالحياة في الغابات

انتقد رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان بشدة نشطاء حماية البيئة المعترضين على شق طرق جديدة عبر حرم جامعة الشرق الأوسط للتقنية، الملئ بالاشجارفي أنقرة، وحثهم على الانتقال للحياة في الغابات إذا لم يريدوا بناء الطرق.

ونقلت صحيفة “حرييت ديلي نيوز” اليوم الخميس عن أردوغان قوله – خلال كلمة له لرؤساء حزبه العدالة والتنمية الحاكم – بالأقاليم مساء الأربعاء – “لاحظت إحدى اللافتات مكتوب عليها (نحن نريد غابات وليس طرق)، فهل يعقل هذا؟ هناك الكثير من الغابات ولا يمكنكم أن تذهبوا إلى جامعاتكم إذا لم يكن هناك طرق، ولكن إذا أردتم يمكنكم الانتقال للحياة في الغابات”.

وأوضح أردوغان في كلمته أن “الطرق هي التي صنعت الحضارات، وعلى الرغم من كل ما يقولونه لن نتوقف عن شق الطرق التي تربط بين الناس”.

ووصف أردوغان المتظاهرين بـ”المخربين والهمجيين” وطالب رؤساء أفرع حزبه بالأقاليم بالانتباه تحسبا من احتمال تكرار هذه الأحداث.

وأضاف “في الثلاثين من شهر مارس القادم سيكون لدينا انتخابات محلية، ولقد اجتزنا ثلاثة استحقاقات انتخابية عامة واستحقاقين محليين خلال الأعوام الاحدى عشر الماضية، ولكنني أؤكد لكم أن انتخابات 30 مارس هي الأكثر أهمية”، مطالبا رؤساء أفرع حزبه بالأقاليم أن يعملوا بجد “لإثبات إرادة الشعب مرة أخرى”.

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