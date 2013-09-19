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إخلاء سبيل 9 متهمين بالتنقيب عن الاثار بالاقصر بكفالة 50 ألف جنيه لكل متهم

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إخلاء سبيل 9 متهمين بالتنقيب عن الاثار بالاقصر بكفالة 50 ألف جنيه لكل متهم إخلاء سبيل 9 متهمين بالتنقيب عن الاثار بالاقصر بكفالة 50 ألف جنيه لكل متهم

أصدر قاضى المعارضات بمحكمة الأقصر الجزئية قرارا بإخلاء سبيل 5 مصريين و4 سودانيين بكفالة قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم، وذلك بعد القبض عليهم لقيامهم بالتنقيب عن الذهب فى الجبال المحيطة بمدينة الطود بالأقصر بدون ترخيص.

كانت الأجهزة الأمنية بالأقصر، قد ألقت القبض على 5 مصريين و4 سودانيين حال مرورهم بنقطة تفتيش الطود جنوب الأقصر، وبحوزتهم زئبق أبيض وتبر ذهب لاستخدامها فى أغراض التنقيب عن الذهب فى الجبال بدون الحصول على ترخيص.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات، وقررالمستشار محمد فهمى، المحامى العام لنيابات الأقصر، حبس المتهمين4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم قرر قاضى المعارضات إخلاء سبيلهم بكفالة 50 ألف جنيه لكل واحد.

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