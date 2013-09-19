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مقتل سجين سابق فى جوانتانامو بعد انضمامه لمقاتلين إسلاميين فى سوريا

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مقتل سجين سابق فى جوانتانامو بعد انضمامه لمقاتلين إسلاميين فى سوريا مقتل سجين سابق فى جوانتانامو بعد انضمامه لمقاتلين إسلاميين فى سوريا

قالت جماعة إسلامية معارضة إن سجينا سابقا فى القاعدة البحرية الأمريكية فى خليج جوانتانامو، لقى مصرعه أثناء قتاله فى صفوف قوات المعارضة المناهضة للحكومة فى سوريا، ونشرت الجماعة شريط لجنازته على موقع يوتيوب.

ويقول محللون إن محمد العلمى المولود فى المغرب الذى أطلق سراحه فى عام 2006 هو أول معتقل سابق فى جوانتانامو، يقتل بمعركة فى الحرب الأهلية السورية.

ونشرت الفيديو حركة شام الإسلام وهى من الكتائب الإسلامية التى تحارب الرئيس السورى بشار الأسد، ويظهر الفيديو الذى يحمل تاريخ الخامس من أغسطس جنازة خلالها يشيد زعيم من قوات المعارضة بالعلمى لتحمله سجن الأمريكيين فى جوانتانامو لمدة خمس سنوات دون أن يتغير.

ولم يعلق مسئولون من وزارة الدفاع الأمريكية على الفيديو، وقال آرون زيلين زميل معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى والذى يراقب الأنشطة الجهادية على موقع (Jihadology.net) على الإنترنت إن الفيديو يؤكد فيما يبدو شائعات جرى تداولها لعدة أسابيع عن مقتل سجين جوانتانامو السابق فى سوريا.

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مصر 365

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