أخبار عاجلة

الأخبار - د/ هاشم كريم :الولايات المتحدة لم يكن لديها خطط واضحة فيما يخص الملف السوري -
الأخبار - د/ هاشم كريم : إتحاد القومية العربية هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية -
عمال «هني ويل» يطلبون الشرطة بعد منعهم من دخول الشركة -
المالية تعلن نتائج طرح أذون خزانة بقيمة 12.2 مليار جنيه -
هل تتراجع أسعار السلع في الأسواق بعد خفض الدولار الجمركي؟ -
تحلية مياه البحر في العاصمة الإدارية.. أولى بشائر «سد النهضة» -
فرج عامر: زيارة الرئيس لأمريكا ستحسم الملفات الساخنة في الشرق الأوسط -
فيديو.. مصريون في أمريكا: نحن مع السيسي -
بالصور.. المئات يشيعون جنازة شهيد « انفجار طنطا» -
وكالات عالمية عن زيارة السيسي لأمريكا: علاقة البلدين «تحسنت» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل

Google+ Print
إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة الاسرائيلية أكدت أن صاروخاً أطلق، فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، من قطاع غزة وسقط فى أرض زراعية قريبة من مدينة عسقلان دون وقوع إصابات أو أضرار.وأوضحت الشرطة أن الصاروخ المطلق من طراز "قسام" محلى الصنع الذى تنتجه الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.

فى سياق متصل، قال شهود عيان أن صفارات الإنذار انطلقت فى عسقلان. وكانت تقارير إعلامية نسبت إلى فصائل فلسطينية، إطلاقها، فى أغسطس الماضى، عدة صواريخ على إسرائيل، فيما تؤكد حماس، وعلى لسان عدد من قياداتها، المحافظة على التهدئة مع إسرائيل والتى أبرمت بوساطة مصرية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة نوفمبر2012.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365