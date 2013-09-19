إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه جنوب إسرائيل

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، إن صاروخاً أطلق من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن الشرطة الاسرائيلية أكدت أن صاروخاً أطلق، فى وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، من قطاع غزة وسقط فى أرض زراعية قريبة من مدينة عسقلان دون وقوع إصابات أو أضرار.وأوضحت الشرطة أن الصاروخ المطلق من طراز "قسام" محلى الصنع الذى تنتجه الفصائل الفلسطينية فى قطاع غزة.

فى سياق متصل، قال شهود عيان أن صفارات الإنذار انطلقت فى عسقلان. وكانت تقارير إعلامية نسبت إلى فصائل فلسطينية، إطلاقها، فى أغسطس الماضى، عدة صواريخ على إسرائيل، فيما تؤكد حماس، وعلى لسان عدد من قياداتها، المحافظة على التهدئة مع إسرائيل والتى أبرمت بوساطة مصرية بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة نوفمبر2012.