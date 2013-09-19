مصدر أمني: إبطال مفعول عبوتين ناسفتين قرب محطة مترو أنفاق حلمية الزيتون

أعلن مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اللواء منير السيد، أنه تم إبطال مفعول عبوتين ناسفتين، صباح الخميس، على قضبان محطة مترو الأنفاق على مسافة 100 متر من محطة حلمية الزيتون بالقاهرة بالاتجاه المؤدى إلى حلوان.

وقال اللواء منير السيد، إن خبراء المفرقعات نجحوا في إبطال مفعول العبوتين الناسفتين، مشيرا إلى أنه تم إغلاق محطات المترو جزئيا من المرج حتى سراى القبة.

وأكد مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات أن قوات الأمن تقوم حاليا بتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود أي عبوات أو متفجرات أخرى.