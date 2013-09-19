تراجع إطلاق النار بـ«كرداسة» بعد سيطرة الأمن على الشارع الرئيسي وانتشار بالمدرعات

تراجعت حدة إطلاق النيران من المسلحين في منطقة كرداسة بمحافظة الجيزة على قوات الأمن بعد اقتحام قوات الأمن الشارع الرئيسي في المدينة بالمدرعات والسيارات المصفحة، مما قيد حركة المسلحين أمام المدرعات التي سيطرت بصورة جزئية على المنطقة.

وتقوم قوات الأمن حاليا بتفتيش أحد المنازل التي يسكنها أحد المطلوبين وعددهم 140 مطلوبا، فيما يتم إطلاق النيران بصورة متقطعة، وسط أنباء عن وجود عصام العريان القيادي الإخواني وعاصم عبد الماجد في منطقة ناهيا.

وداهمت قوات الشرطة المصرية مدعومة بقوات من الجيش، صباح الخميس، كرداسة التي يتحصن بها متشددون.

وأكد مصدر أمني في تصريح خاص لوكالة الأنباء الألمانية، أن المتشددين الموجودين في كرداسة يحملون أسلحة آلية بصورة كثيفة وهو ما اتضح من خلال تعدد جهات إطلاق النار وبصورة كثيفة.

وحلقت طائرات القوات المسلحة فوق كرداسة وأطلق المسلحون النار عليها لإبعادها فيما تقدمت المدرعات التابعة للشرطة والقوات المسلحة للاقتحام لصعوبة الاقتحام بالجنود من دون المدرعات.