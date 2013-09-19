بالفيديو.. قوات الأمن تلقي القبض على عدد من الإرهابيين في كرداسة

ألقت قوات الشرطة التي شاركت في تحرير قرية كرداسة من الإرهابيين، من إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون والمشتبه بهم في حادثة قتل وسحل 11 ضابط شرطة بمركز شرطة كرداسة عقب فض اعتصام رابعة العدوية. وكانت ألقت قوات الأمن القبض على 12 من العناصر الإرهابية، كانوا يطلقون النار على قوات الجيش والشرطة من أعلى أسطح بعض المنازل، صباح الخميس، وتم احتجازهم وترحيلهم من قبل أجهزة الأمن داخل سيارات ترحيل السجناء. وتسيطر قوات الأمن حاليا بشكل كامل على المدينة وقسم شرطة كرداسة الذي شهد مجزرة بشعة ضد القوات والمجندين يوم 14 أغسطس الماضي.

شبكةعيونالإخبارية

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