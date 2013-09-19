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رئيس «مترو الأنفاق»: لا وجود لأي متفجرات بمحطة «حلمية الزيتون»

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رئيس «مترو الأنفاق»: لا وجود لأي متفجرات بمحطة «حلمية الزيتون» رئيس «مترو الأنفاق»: لا وجود لأي متفجرات بمحطة «حلمية الزيتون»

قال عبد الله فوزي رئيس الشركة المصرية لتشغيل مترو الأنفاق إن أحد العاملين بالمترو بمحطة حلمية الزيتون شاهد جسما غريبا على شريط السكة الحديد بين محطتي حدائق الزيتون وحلمية الزيتون.

وأضاف: «قررنا إيقاف حركة قطارات الخط الأول (حلوان – المرج)، حفاظا على سلامة الركاب، بعد الاشتباه بوجود قنبلة بين محطتى حلمية الزيتون وحدائق الزيتون».

وتابع: «قمنا بإبلاغ الجهات الأمنية التي عاينت المكان وتبين أن الجسم الغريب عبارة عن علب أسمنتية لا تحوي أي متفجرات».

وأكد أنه جار حاليًا انتظام حركة القطارات لتلافي الأضرار التي وقعت، مؤكدَا أن هذه العمليات تهدف لإشعار الجميع بعدم وجود الأمن والأمان وهو ما يؤكد أهمية الدور الأمني في حماية المواطنين، وضرورة الإبلاغ عن أي جسم غريب يتم الاشتباه فيه.

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