جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ الدقهلية على المدارس

قام المهندس عمر الشوادفى، محافظ الدقهلية، يرافقه جمال عبد الناصر، وكيل وزارة التربية والتعليم، بجولة ميدانية مفاجئة على مدارس (الفردوس التجريبية للغات – مجمع مدارس طلخا – طلخا التجريبية للغات – محمد أغا الثانوية بنات) وذلك للاطمئنان على استعدادات هذه المدارس لاستقبال العام الدراسى الجديد ضمانا لحسن سير العملية التعليمية على أكمل وجه.

وأكد المحافظ على ضرورة مشاركة تلاميذ وطلاب المدارس فى أعمال النظافة داخل المدارس والفصول، وتوعيتهم بأهمية المشاركة المجتمعية فى خدمة مدرستهم.

يشار إلى أن مديرية التربية والتعليم اتخذت العديد من الإجراءات اللازمة استعداداً للعام الدراسى الجديد شملت الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، ونظافة الفصول وفرشها بالأثاث اللازم، مع نظافة الخزانات بصفة مستمرة، وإعداد وتجهيز فرش المدارس الجديدة التى تدخل الخدمة هذا العام، والانتهاء من استلام حصة الإدارات التعليمية من الكتب المدرسية وتسليمها للطلاب، والانتهاء من حركة التنقلات بين المعلمين، وسد العجز فى هيئات التدريس عن طريق الندب، وتفعيل القانون 155 بإسناد الحصص، والتأكيد على تجديد علم الجمهورية ورفعه على أسطح المدارس، والتنبيه على لجان المتابعة بالإدارة والمديرية والموجهين للمتابعة الميدانية للمدارس وعدم مغادرة المدرسة فى حالة وجود سلبيات إلا بعد تصحيحها وإزالتها، والتنبيه على مديرى المدارس بعدم السماح بإثارة البلبلة بين العاملين بالمدرسة، وعدم نشر أى اتجاهات أو آراء سياسية داخل الحرم المدرسي، وتنظيم دورات توعية للطلاب لغرس القيم الحميدة والاهتمام بضرورة حضور طابور الصباح وتحية العلم، بالإضافة إلى تعليق شعارات تؤدى إلى زيادة الولاء والانتماء الوطنى لدى الطلاب.