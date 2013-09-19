"الطباعة" تطالب رئيس الوزراء بإنشاء مصنع للورق بنجع حمادى

كشف خالد عبده، رئيس غرفة صناعة الطباعة والتغليف، عن رفع الغرفة مذكرة إلى الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بتخصيص قطعة أرض بمنطقة نجع حمادى لإنشاء مصنع لإنتاج الورق، بتكلفة استثمارية تصل إلى 2 مليار جنيه.

وأضاف عبده فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الطاقة الإنتاجية للمشروع ستصل إلى إنتاج 120 ألف طن ورق سنويا، لافتا إلى أنه سيساهم بشكل كبير فى تقليل حجم صادرات مصر من الورق والتى تصل سنويا إلى 250 ألف طن.

وأشار عبده إلى أن تركيز الغرفة على إنشاء المصنع بمنطقة نجع حمادى ترجع إلى قرب المصنع من مصانع السكر، مشيرا إلى أن مخلفات السكر يتم استخدمها فى إنتاج الورق كما أنها تولد الطاقة للمصنع، لافتا إلى أن هذا المشروع يعد من المشاريع القومية التى ستساهم بشكل كبير فى تخفيض حجم البطالة الذى تعانى منه مصر- والبالغ 13%- بالإضافة إلى استعادة دور مصر الريادى فى صناعة الورق.

وأشار عبد إلى أن الغرفة ناشدت أيضا القوات المسلحة بوضع صناعة الورق ضمن أولياتها فى المشاريع التى تقوم القوات المسلحة بإنشائها.

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